Rita Dalla Chiesa furiosa su Twitter: ‘Ho perso tutte le registrazioni su Fabrizio’. Cosa è successo (Di giovedì 18 marzo 2021) È una Rita Dalla Chiesa furiosa quella che scrive su Twitter dopo una sorta di inconveniente tecnologico capitatole in casa. Nulla di grave, ma il problema è stato capace di farle perdere alcuni amati ricordi. Ma Cosa sarà mai successo alla conduttrice ed opinionista televisiva? Si tratterà forse di un danno irreparabile? LEGGI ANCHE: — Raoul Bova bacchettato da Rita Dalla Chiesa? Il commento alla foto del cane Rita Dalla Chiesa sbotta furiosa su Twitter dopo aver perso tutte le registrazioni di Fabrizio Frizzi e del padre per un piccolo inconveniente tecnologico. Photo Credits: ... Leggi su funweek (Di giovedì 18 marzo 2021) È unaquella che scrive sudopo una sorta di inconveniente tecnologico capitatole in casa. Nulla di grave, ma il problema è stato capace di farle perdere alcuni amati ricordi. Masarà maialla conduttrice ed opinionista televisiva? Si tratterà forse di un danno irreparabile? LEGGI ANCHE: — Raoul Bova bacchettato da? Il commento alla foto del canesbottasudopo averledi Fabrizio Frizzi e del padre per un piccolo inconveniente tecnologico. Photo Credits: ...

