Reddito di cittadinanza, a febbraio è andato a più di un milione di famiglie (Di giovedì 18 marzo 2021) Oltre un milione di famiglie hanno percepito il Reddito di cittadinanza a febbraio, 2,3 milioni di persone coinvolte e 564 euro medi a nucleo. I dati arrivano dall'Osservatorio dell'Inps su Reddito e Pensione di cittadinanza. La diminuzione del numero dei nuclei rispetto al mese precedente risente dell'aggiornamento della dichiarazione sostitutiva unica (DSU), indispensabile per poter proseguire con l'erogazione del beneficio, che può essere stata presentata in ritardo o aver provocato la decadenza del beneficio. Reddito di cittadinanza, i dati Inps Da aprile 2019 a febbraio 2021 sono stati spesi per il Reddito e la Pensione di cittadinanza 12,28 miliardi, emerge dall'Osservatorio.

