Pietro Delle Piane attaccato, interviene Antonella Elia “Non parlare mai più così di lui..” (Di giovedì 18 marzo 2021) Pietro Delle Piane, il fidanzato di Antonella Elia è finito al centro dell’ennesima bufera, dopo le dichiarazioni rilasciate la scorsa domenica a Live non è la D’Urso. Dopo la messa in onda della puntata, sembra che tutti si siano schierati contro Pietro, il quale nel salotto di Barbara D’Urso avrebbe detto di aver recitato un copione a Temptation Island. Ma cosa è accaduto? Facciamo un pò di chiarezza. Pietro Delle Piane al centro della bufera dopo le dichiarazioni a Live non è la D’Urso Sul compagno dell’Elia sono arrivate tante critiche ed anche una denuncia da parte della Fascino, la società di produzione del reality estivo Mediaset. Sembra che contro di lui si sia schierata anche Beatrice De Masi, la ... Leggi su baritalianews (Di giovedì 18 marzo 2021), il fidanzato diè finito al centro dell’ennesima bufera, dopo le dichiarazioni rilasciate la scorsa domenica a Live non è la D’Urso. Dopo la messa in onda della puntata, sembra che tutti si siano schierati contro, il quale nel salotto di Barbara D’Urso avrebbe detto di aver recitato un copione a Temptation Island. Ma cosa è accaduto? Facciamo un pò di chiarezza.al centro della bufera dopo le dichiarazioni a Live non è la D’Urso Sul compagno dell’sono arrivate tante critiche ed anche una denuncia da parte della Fascino, la società di produzione del reality estivo Mediaset. Sembra che contro di lui si sia schierata anche Beatrice De Masi, la ...

