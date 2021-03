Pierpaolo Pretelli: “Pane, amore e il mare d’estate” (Di giovedì 18 marzo 2021) Da Maratea (PZ) al bancone di “Striscia”, Pierpaolo Pretelli al GfVip la sua vittoria l’ha avuta e si chiama Giulia Salemi “Sono felicemente innamorato”: risponde così Pierpaolo Pretelli quando gli chiedo quanto sia felice di aver trovato la sua “giulietta”, alias Giulia Salemi, dentro la Casa del Grande Fratello Vip 5. Ed io ci credo, ci credo fermamente, perchè mi sembra di vedere gli occhi di Pierpaolo che brillano mentre ne parla e perchè a un certo punto smetto di contare le volte in cui il nome di Giulia fa capolino nella nostra chiacchierata telefonica, lui direttamente da uno studio di registrazione, io dalla stanza della mia casa in Lucania, la nostra Lucania. Ed è proprio da lì, che parte il nostro racconto. Quanto pensi che le tue origini abbiano contribuito a ... Leggi su zon (Di giovedì 18 marzo 2021) Da Maratea (PZ) al bancone di “Striscia”,al GfVip la sua vittoria l’ha avuta e si chiama Giulia Salemi “Sono felicemente innamorato”: risponde cosìquando gli chiedo quanto sia felice di aver trovato la sua “giulietta”, alias Giulia Salemi, dentro la Casa del Grande Fratello Vip 5. Ed io ci credo, ci credo fermamente, perchè mi sembra di vedere gli occhi diche brillano mentre ne parla e perchè a un certo punto smetto di contare le volte in cui il nome di Giulia fa capolino nella nostra chiacchierata telefonica, lui direttamente da uno studio di registrazione, io dalla stanza della mia casa in Lucania, la nostra Lucania. Ed è proprio da lì, che parte il nostro racconto. Quanto pensi che le tue origini abbiano contribuito a ...

