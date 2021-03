Parma, D’Aversa: “Due giornate di squalifica erano esagerate. Il Genoa difficilmente sbaglia partita” (Di giovedì 18 marzo 2021) Roberto D’Aversa, tecnico del Parma, è intervenuto nella conferenza stampa alla vigilia di Parma-Genoa, che domani alle 20.45 apre la 28esima giornata di Serie A. Una partita che arriva dopo la vittoria contro la Roma e che vedrà D’Aversa in panchina, dopo la riduzione della squalifica. “Devo dire che c’è stato poco tempo per gustare la vittoria. Già lunedì ci si siamo allenati e abbiamo iniziato a pensare al Genoa. squalifica? Credo che due giornate fossero esagerate. C’è stato un fraintendimento. Ringrazio la società che ha dimostrato vicinanza”, ha dichiarato D’Aversa. Genoa che con Ballardini ha cambiato marcia, come ha ammesso lo stesso allenatore del ... Leggi su sportface (Di giovedì 18 marzo 2021) Roberto, tecnico del, è intervenuto nella conferenza stampa alla vigilia di, che domani alle 20.45 apre la 28esima giornata di Serie A. Unache arriva dopo la vittoria contro la Roma e che vedràin panchina, dopo la riduzione della. “Devo dire che c’è stato poco tempo per gustare la vittoria. Già lunedì ci si siamo allenati e abbiamo iniziato a pensare al? Credo che duefossero. C’è stato un fraintendimento. Ringrazio la società che ha dimostrato vicinanza”, ha dichiaratoche con Ballardini ha cambiato marcia, come ha ammesso lo stesso allenatore del ...

Advertising

sportface2016 : #ParmaGenoa | D'Aversa in conferenza stampa: 'Due giornate di squalifica erano esagerate' - Fantacalcio : Parma-Genoa: la conferenza di D'Aversa - infoitsport : Genoa, Ballardini non si paragona al collega del Parma: 'D'Aversa è lì da 5 anni, io sempre solo per pochi mesi' - infoitsport : Parma, D'Aversa torna in panchina contro il Genoa: ridotta di un turno la squalifica - infoitsport : Parma, accolto il ricorso per D’Aversa: il tecnico sarà in panchina contro il Genoa -

Ultime Notizie dalla rete : Parma D’Aversa Serie A, Inter-Parma: quote, pronostico e probabili formazioni Forza Napoli