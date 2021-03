OUTRIDERS si mostra in un nuovo Trailer allo Square Enix Presents (Di giovedì 18 marzo 2021) Oggi, durante lo Square Enix Presents, l’evento digitale più importante dell’azienda, Square Enix ha mostrato il 101 Trailer di OUTRIDERS, l’attesissimo sparatutto RPG di People Can Fly, gli sviluppatori di Gears of War: Judgment e BULLETSTORM, eSquare Enix External Studios, gli ideatori di JUST CAUSE e SLEEPING DOGS. Dopo il grande successo della demo, che ha attirato più di 2 milioni di giocatori durante la prima settimana offrendo un’anteprima dell’oscura e fantascientifica campagna, degli intensi combattimenti, dell’incredibile loot e dei complessi sistemi di ruolo di OUTRIDERS, il Trailer “This is OUTRIDERS 101” offre ancora più informazioni su ciò che accadrà ... Leggi su gamerbrain (Di giovedì 18 marzo 2021) Oggi, durante lo, l’evento digitale più importante dell’azienda,hato il 101di, l’attesissimo sparatutto RPG di People Can Fly, gli sviluppatori di Gears of War: Judgment e BULLETSTORM, eExternal Studios, gli ideatori di JUST CAUSE e SLEEPING DOGS. Dopo il grande successo della demo, che ha attirato più di 2 milioni di giocatori durante la prima settimana offrendo un’anteprima dell’oscura e fantascientifica campagna, degli intensi combattimenti, dell’incredibile loot e dei complessi sistemi di ruolo di, il“This is101” offre ancora più informazioni su ciò che accadrà ...

