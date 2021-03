Messaggi Whatsapp: sono una prova (Di giovedì 18 marzo 2021) Chiara Ruggiero - Il Messaggio ricevuto o anche spedito mediante l'applicazione Whatsapp è considerato una prova a tutti gli effetti e quindi è idoneo a entrare nel processo. Leggi su studiocataldi (Di giovedì 18 marzo 2021) Chiara Ruggiero - Ilo ricevuto o anche spedito mediante l'applicazioneè considerato unaa tutti gli effetti e quindi è idoneo a entrare nel processo.

Advertising

copiesoflwt : @fllowered confermo, twt super noioso quando non sei stata qui nei giorni precedenti grrrr non te ne andare mai più… - chanevlucy : Hanno creato il gruppo whatsapp del mio corso e ho già una trentina di messaggi da leggere ???????? - saraxloulou : No scusate io non ho potuto utilizzare il telefono per 2 giorni. Niall posta, La canzone di zayn asce, Sì parla deg… - RONGHI1920 : piccole idee per il vostro papà: tris di calze #POLO @RalphLauren in scatola logata riutilizzabile #solodaRonghi in… - lovingojo : la voglia di abbandonare tutti i gruppi whatsapp dell'uni che ogni giorno hanno più di 500 messaggi -