Ma allora ritirate anche l'aspirina (Di giovedì 18 marzo 2021) Massimiliano Parente Dunque, premetto che sono ipocondriaco e farmacodipendente, e giro sempre con diversi farmaci, dagli inibitori della pompa protonica agli inibitori della ricaptazione selettiva della serotonina Dunque, premetto che sono ipocondriaco e farmacodipendente, e giro sempre con diversi farmaci, dagli inibitori della pompa protonica agli inibitori della ricaptazione selettiva della serotonina (amo inibire tutto), ma sentire persone preoccupate per i possibili effetti collaterali dell'AstraZeneca mi fa sorridere. Trenta casi da verificare su diciassette milioni è infatti una percentuale analoga a quella che si verifica in un normale trial clinico con un placebo. Ma, mi domando, chi è diffidente con un effetto fatale non provato per un vaccino, cosa fa con ogni farmaco, anche il più banale, dove gli effetti indesiderati sono stati verificati? ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 18 marzo 2021) Massimiliano Parente Dunque, premetto che sono ipocondriaco e farmacodipendente, e giro sempre con diversi farmaci, dagli inibitori della pompa protonica agli inibitori della ricaptazione selettiva della serotonina Dunque, premetto che sono ipocondriaco e farmacodipendente, e giro sempre con diversi farmaci, dagli inibitori della pompa protonica agli inibitori della ricaptazione selettiva della serotonina (amo inibire tutto), ma sentire persone preoccupate per i possibili effetti collaterali dell'AstraZeneca mi fa sorridere. Trenta casi da verificare su diciassette milioni è infatti una percentuale analoga a quella che si verifica in un normale trial clinico con un placebo. Ma, mi domando, chi è diffidente con un effetto fatale non provato per un vaccino, cosa fa con ogni farmaco,il più banale, dove gli effetti indesiderati sono stati verificati? ...

