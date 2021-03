Lotta scudetto nel caos: il Covid cancella Inter-Sassuolo (Di giovedì 18 marzo 2021) Il Covid Interviene a gamba tesa sulla Serie A e sulla Lotta scudetto cancellando Inter-Sassuolo. Tutto fermo su Intervento dell'ATS di Milano che ha disposto la quarantena per i calciatori dell'Inter risultati positivi al test (De Vrij e Vecino dopo i casi D'Ambrosio e Handanovic), vietando qualsiasi attività della prima squadra per tre giorni e impedendo la disputa della sfida contro il Sassuolo. Se poi lunedì 22 marzo i tamponi del resto del gruppo saranno negativi si potrà ricominciare ad allenarsi, ma nel frattempo niente campionato e nessuna trasferta autorizzata per i nazionali attesi dalle rispettive federazioni, compresa quella italiana che comincia a giocarsi le partite di qualificazione al Mondiale di Qatar ... Leggi su panorama (Di giovedì 18 marzo 2021) Ilviene a gamba tesa sulla Serie A e sullando. Tutto fermo suvento dell'ATS di Milano che ha disposto la quarantena per i calciatori dell'risultati positivi al test (De Vrij e Vecino dopo i casi D'Ambrosio e Handanovic), vietando qualsiasi attività della prima squadra per tre giorni e impedendo la disputa della sfida contro il. Se poi lunedì 22 marzo i tamponi del resto del gruppo saranno negativi si potrà ricominciare ad allenarsi, ma nel frattempo niente campionato e nessuna trasferta autorizzata per i nazionali attesi dalle rispettive federazioni, compresa quella italiana che comincia a giocarsi le partite di qualificazione al Mondiale di Qatar ...

