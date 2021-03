Letta prende in mano dossier Roma e nomina due vice “nativi Pd” (Di giovedì 18 marzo 2021) Il candidato sindaco per Roma si deciderà senza "fughe in avanti", Enrico Letta non intende essere messo di fronte ad un fatto compiuto e poche ore dalla sua elezione all'unanimità a segretario del Pd. La "disponibilità" di Roberto Gualtieri fatta trapelare ieri da fonti del Pd romano sembrava appunto un'operazione fatta per costringere il neosegretario a prendere atto di una situazione, ma Letta è intervenuto in maniera decisa stoppando tutto e incontrando l'ex ministro dell'Economia. Un colloquio che lo stesso Gualtieri definisce "lungo", in un post su Facebook nel quale parla di "sintonia" con Letta, chiarendo che la riflessione è ancora in corso. Il punto, spiega un parlamentare Pd, è che il leader democratico non intende fare suo esordio elettorale da segretario rischiando di ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 18 marzo 2021) Il candidato sindaco persi deciderà senza "fughe in avanti", Enriconon intende essere messo di fronte ad un fatto compiuto e poche ore dalla sua elezione all'unanimità a segretario del Pd. La "disponibilità" di Roberto Gualtieri fatta trapelare ieri da fonti del Pd rosembrava appunto un'operazione fatta per costringere il neosegretario are atto di una situazione, maè intervenuto in maniera decisa stoppando tutto e incontrando l'ex ministro dell'Economia. Un colloquio che lo stesso Gualtieri definisce "lungo", in un post su Facebook nel quale parla di "sintonia" con, chiarendo che la riflessione è ancora in corso. Il punto, spiega un parlamentare Pd, è che il leader democratico non intende fare suo esordio elettorale da segretario rischiando di ...

