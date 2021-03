Lenovo annuncia una collaborazione in ambito gaming con Stadia Pro (Di giovedì 18 marzo 2021) Lenovo annuncia una collaborazione con Google per offrire tre mesi di accesso gratuito a Stadia Pro, il servizio in abbonamento di gaming nel cloud di Google, sui nuovi PC da gaming Lenovo Legion e IdeaPad. Collaborando con Stadia, Lenovo prosegue nella sua strategia a lungo termine di offrire ai gamer di tutto il mondo una maggiore scelta per quanto riguarda il modo e i luoghi dove giocano. Stadia è il servizio di gaming di Google che consente di giocare istantaneamente con più di 130 titoli su più device – PC, smartphone e TV – senza download o aggiornamento dei titoli di gioco. I giochi possono essere acquistati individualmente o attraverso un abbonamento Stadia ... Leggi su gamerbrain (Di giovedì 18 marzo 2021)unacon Google per offrire tre mesi di accesso gratuito aPro, il servizio in abbonamento dinel cloud di Google, sui nuovi PC daLegion e IdeaPad. Collaborando conprosegue nella sua strategia a lungo termine di offrire ai gamer di tutto il mondo una maggiore scelta per quanto riguarda il modo e i luoghi dove giocano.è il servizio didi Google che consente di giocare istantaneamente con più di 130 titoli su più device – PC, smartphone e TV – senza download o aggiornamento dei titoli di gioco. I giochi possono essere acquistati individualmente o attraverso un abbonamento...

Lenovo annuncia soluzioni Edge to Cloud basate su AMD ... basati su processori AMD EPYC 7003 Series Lenovo Data Center Group (DCG) annuncia nuove soluzioni di infrastruttura iperconvergente (HCI) ThinkSystem e ThinkAgile a supporto dell'edge - to - cloud ...

AMD annuncia i processori EPYC "Milan" con core Zen 3 AMD porta l'architettura Zen 3 anche sui processori server e annuncia il debutto della linea EPYC 7003 'Milan' , una gamma che porta sostanziali miglioramenti ... Google, HPE, Microsoft Azure, Lenovo, ...

Lenovo annuncia soluzioni Edge to Cloud basate su AMD Data Manager Online Lenovo e Dorna Sports insieme per il campionato MotoGP eSport Lenovo e Dorna Sports rinnovano la partnership in vista della nuova stagione del campionato MotoGP eSport al via il prossimo maggio ...

RIAVVIA MI, l'iniziativa di Lenovo per donare pc ricondizionati agli studenti milanesi Un percorso nel quale, grazie soprattutto alla collaborazione che si è sviluppata con le aziende presenti sul territorio nessuno verrà lasciato indietro. A supporto dell'iniziativa Lenovo ha annunciat ...

