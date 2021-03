Lapo Elkann Sorprende Tutti su Fabrizio Corona!

(Di giovedì 18 marzo 2021) Dopo che Adriano Celentano e Belén Rodriguez hanno manifestato la loro vicinanza aCorona, è la volta di. Nonostante i rapporti tesi da molti anni, il rampollo di casa Agnelli ha sorpresocon le sue parole. Scopriamo insieme cosa ha detto!Corona è uno dei personaggi più chiacchierati del momento per via del crollo psicologico avuto, dopo che il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha deciso di revocargli gli arresti domiciliari e di farlo rientrare in carcere. L’ex re dei paparazzi ha inizialmente girato un video in cui si è mostrato molto turbato e con evidenti ferite di autolesionismo. Ricoperto di sangue e sgomento in volto ha minacciato di togliersi la vita. In preda ad una forte crisi di nervi, ha anche aggredito le forze dell’ordine sotto gli occhi atterriti di ...

Mentre Fabrizio Corona resta piantonato nel reparto di psichiatria dell'ospedale Niguarda di Milano,rompe il silenzio e per la prima volta parla pubblicamente dell'ex re dei paparazzi in una intervista per il settimanale Novella 2000 . Trae Corona non ci sono mai stati buoni ...perdona Fabrizio Corona/ "Nessun rancore, spero non si faccia più male" I sanitari hanno riferito al quotidiano che la caduta ha causato " un grosso spavento " a lui e alla madre Daniela ...Lapo Elkann ha scelto di perdonare Fabrizio Corona. Dopo anni di silenzio il nipote di Gianni Agnelli ha fatto sapere di non provare ...