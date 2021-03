Juventus | nuovo stop? Un calciatore non va in nazionale | “Non è al meglio”

(Di giovedì 18 marzo 2021)– Una delle rivelazioni delladi questa stagione è sicuramente McKennie, autore di una stagione ben al di sopra delle previsioni, che gli ha fatto meritare il riscatto da parte dei bianconeri. Infatti è di poche settimane fa la notizia del riscatto di quello che a tutti gli effetti può essere considerato un exdello Schalke 04. Adesso però non sembra essere alfisicamente., McKennie rimane a Torino Nelle ultime settimane, il texano è costretto a convivere con un fastidioso problema muscolare, che gli ha impedito di essere al top della forma. Proprio alla condizione di forma non ottimale di Wes ha alluso il ct degli Usa Gregg Berhalter, che ha rilasciato una breve intervista nella quale ha fatto chiarezza sul motivo della mancata convocazione dello ...

JUVENTUS – Una delle rivelazioni della Juventus di questa stagione è sicuramente McKennie, autore di una stagione ben al di sopra delle previsioni, che gli ha fatto meritare il riscatto da parte dei b ...Continua a far discutere il futuro di Cristiano Ronaldo, legato alla Juventus fino al 2022: il ritorno al Real Madrid è una delle opzioni ...