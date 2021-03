Isola dei Famosi: Akash Kumar Fidanzato Con Una Protagonista di Uomini e Donne! (Di giovedì 18 marzo 2021) L’Isola dei Famosi: il concorrente Akash Kumar ha dichiarato di essere single dopo una relazione durata 7 anni, ma a quanto pare non sarebbe così. E l’amore sarebbe sbocciato proprio con una nota tronista… All’Isola dei Famosi, dopo pochi giorni dallo sbarco dei naufraghi, stanno già trapelando notizie di gossip ed alcune indiscrezioni. Alcune di queste riguardano Akash Kumar, già tra i protagonisti di questa edizione, il quale sarebbe Fidanzato con una tronista molto amata dal pubblico. Ecco di chi si tratta. L’Isola dei Famosi: Akash Kumar è Fidanzato con Giovanna Abate! Akash Kumar, appena sbarcato ... Leggi su uominiedonnenews (Di giovedì 18 marzo 2021) L’dei: il concorrenteha dichiarato di essere single dopo una relazione durata 7 anni, ma a quanto pare non sarebbe così. E l’amore sarebbe sbocciato proprio con una nota tronista… All’dei, dopo pochi giorni dallo sbarco dei naufraghi, stanno già trapelando notizie di gossip ed alcune indiscrezioni. Alcune di queste riguardano, già tra i protagonisti di questa edizione, il quale sarebbecon una tronista molto amata dal pubblico. Ecco di chi si tratta. L’deicon Giovanna Abate!, appena sbarcato ...

Advertising

QuiMediaset_it : Dopo il debutto boom di lunedì, secondo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi In prima serata su #Canale5 #isola… - MediasetPlay : Nella Casa di #GFVIP non si è risparmiato, ma come Opinionista sarà ancora più “terribile”. Noi possiamo dire solo:… - trash_italiano : La barchetta dell’#Isola era la barchetta dei sogni. E lo era. Lo era davvero. - hashtag24news1 : Dopo il successo del debutto, torna questa sera in prima serata su Canale 5, secondo appuntamento con 'L’Isola dei… - TommyLombardini : RT @SpagnaInItalia: Lungo le coste della #Spagna si incontrano fari con vedute spettacolari... Oggi ti portiamo al #faro dell'Isola #Panch… -