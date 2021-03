Imminenti | NEVE e GELO in gran parte d’Europa Flash d’Inverno Durata

(Di giovedì 18 marzo 2021) Oltre all’Italia, buonaè alle prese con clima freddo per il periodo, causa la discesa di correnti d’estrazione artica che hanno riportato l’inverno. L’aria fredda affonda sin sul Mediterraneo, agevolata dall’elevazione meridiana dell’anticiclone atlantico che punta molto a nord verso l’Islanda. Un nucleo d’aria ancora più gelida dall’Artico Russo sta per essere convogliato verso il Vecchio Continente e andrà presto ad invadere la Penisola Scandinava per poi sprofondare sul Centro Europa. La colata gelida tenderà poi a spingersi sabato verso ovest, in direzione della Francia e della Penisola Iberica. Oltre mezza Europa alle prese con termiche molto basse e inferiori a zero gradiAvremo quindi una decisa recrudescenza del meteo invernale, con condizioni disu molte nazioni ...

Ultime Notizie dalla rete : Imminenti NEVE

Diamo di seguito uno sguardo a quanto potrà accadere nelle prossime ore, in cui vivremo condizioni meteo pienamente invernali ! Meteo,fino a quote medio - basse sulle Alpi e in Appennino - ...Dopo i danni causati da sisma ealla palestra dello Squarcia, la Libero Volley negli ultimi ... Bike Park e Campo di calcio di Monticelli, tutte situazioni. La pratica sportiva è ...Oltre all’Italia, buona parte d’Europa è alle prese con clima freddo per il periodo, causa la discesa di correnti d’estrazione artica che hanno riportato l’inverno. L’aria fredda affonda sin sul Medit ...METEO - Nevicate in arrivo a quote molto basse in Italia, il maltempo colpisce la nazione a causa delle correnti artiche ...