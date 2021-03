Il questionario post Covid “solo per donne”, la bufera e i risvolti (Di giovedì 18 marzo 2021) Il questionario incriminato è quello sottoposto dall’Asst Rhodense, in Lombardia ai pazienti guariti dal Covid-19 e che devono fare un semplice controllo. Ieri Luca Paladini con un post su Twitter ha riportato una foto del questionario con scritto: “Sono a fare un controllo post Covid Test preventivo: Preparazione del cibo (*solo per le donne) Governo della casa (*solo per donne) Biancheria (* solo per donne) Regione Lombardia Anno 2021“. A primo impatto chiunque guarderebbe il calendario per essere sicuro dell’anno, se non il secolo giusto. credits: dal web credit: Twitter Dopo la bufera che si è creata intorno alla ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 18 marzo 2021) Ilincriminato è quello sottoo dall’Asst Rhodense, in Lombardia ai pazienti guariti dal-19 e che devono fare un semplice controllo. Ieri Luca Paladini con unsu Twitter ha riportato una foto delcon scritto: “Sono a fare un controlloTest preventivo: Preparazione del cibo (*per le) Governo della casa (*per) Biancheria (*per) Regione Lombardia Anno 2021“. A primo impatto chiunque guarderebbe il calendario per essere sicuro dell’anno, se non il secolo giusto. credits: dal web credit: Twitter Dopo lache si è creata intorno alla ...

