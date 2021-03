Il programma di Milano per Gaber 2021 con Michele Bravi, Eugenio In Via Di Gioia e molti altri (Di giovedì 18 marzo 2021) 6 serate uniche in collaborazione con il Piccolo Teatro di Milano: torna giovedì 18 marzo l’appuntamento con Milano per Gaber. La manifestazione dedicata al Signor G sarà quest’anno esclusivamente digitale e tutti gli eventi saranno disponibili in free streaming sulla Piccolo TV e sui canali della Fondazione. La Fondazione Giorgio Gaber, in collaborazione con il Piccolo Teatro di Milano, propone un programma di appuntamenti in digitale in partenza giovedì 18 marzo e fino a martedì 23 marzo. Milano per Gaber si articola in 6 serate realizzate con il patrocinio della Regione Lombardia, del Comune di Milano e della Fondazione Cariplo. Ad aprire Milano per Gaber ci sarà Ambra Angiolini, protagonista ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 18 marzo 2021) 6 serate uniche in collaborazione con il Piccolo Teatro di: torna giovedì 18 marzo l’appuntamento conper. La manifestazione dedicata al Signor G sarà quest’anno esclusivamente digitale e tutti gli eventi saranno disponibili in free streaming sulla Piccolo TV e sui canali della Fondazione. La Fondazione Giorgio, in collaborazione con il Piccolo Teatro di, propone undi appuntamenti in digitale in partenza giovedì 18 marzo e fino a martedì 23 marzo.persi articola in 6 serate realizzate con il patrocinio della Regione Lombardia, del Comune die della Fondazione Cariplo. Ad aprireperci sarà Ambra Angiolini, protagonista ...

Advertising

MilanoSpia : Un nuovo deposito Amazon a Pioltello In programma 120 nuove assunzioni - BnB_Ferroviere : In occasione della Milano Digital Week, venerdì 19 marzo dalle ore 16:00 è in programma la visita virtuale alla Cup… - pazzesca_milano : RT @ori_the_blind: X:'quante persone seguono un programma non culturale' Maurizio Costanzo:'SONO TANTI,FATTENE NA RAGIONE' ???????? #tzvip - eventiatmilano : In occasione della Milano Digital Week, venerdì 19 marzo dalle ore 16:00 è in programma la visita virtuale alla Cup… - dentsuIT : EVENTS | Oggi alle 16:00 Alessandra Giaquinta, insieme Maurizio Nasi, Chief Strategy Officer dentsu, tra i protagon… -