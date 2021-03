Guardiani della Galassia, James Gunn ribadisce: "Yondu non tornerà e il Groot originale è morto" (Di venerdì 19 marzo 2021) James Gunn, regista di Guardiani della Galassia, ha parlato della morte di Yondu e Groot, commentando in modo ironico il destino di altri personaggi. Guardiani della Galassia 3 non riporterà in nessun modo in scena Yondu, come ha ribadito il regista e sceneggiatore James Gunn. Il filmmaker ha voluto inoltre ribadire quanto accaduto a Groot e ha commentato in modo ironico la situazione di alcuni degli altri personaggi apparsi nella saga. In Guardiani della Galassia Vol. 2 Yondu perde la vita mentre stanno fuggendo da Planet Ego. L'amato personaggio affidato a Michael ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 19 marzo 2021), regista di, ha parlatomorte di, commentando in modo ironico il destino di altri personaggi.3 non riporterà in nessun modo in scena, come ha ribadito il regista e sceneggiatore. Il filmmaker ha voluto inoltre ribadire quanto accaduto ae ha commentato in modo ironico la situazione di alcuni degli altri personaggi apparsi nella saga. InVol. 2perde la vita mentre stanno fuggendo da Planet Ego. L'amato personaggio affidato a Michael ...

