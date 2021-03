Gf Vip 5, Stefania Orlando commenta L’Isola dei Famosi e svela per chi tifa (Di giovedì 18 marzo 2021) Ospite della nuova puntata di Casa Chi, una delle concorrenti più amate e dibattute del Gf Vip 5, ovvero Stefania Orlando, grande amica del neo opinionista – nonché vincitore del reality – Tommaso Zorzi: l’ex concorrente ha commentato l’esordio di questa nuova edizione delL’Isola dei Famosi, raccontando chi l’ha colpita e dando un proprio giudizio sulle performance da opinionista del suo ex coinquilino. Stefania Orlando ha rivelato che tra i naufraghi delL’Isola che l’hanno colpita maggiormente rientra Vera Gemma: Ci darà grandi soddisfazioni perché lei è simpaticissima e ironica. Mai pestare i piedi a Vera Gemma. Poi c’è Drusilla, stanotte ho sognato che lucidava la sua collezione di ossa, ora è al televoto, vediamo come va a finire. Poi c’è Akash, ... Leggi su isaechia (Di giovedì 18 marzo 2021) Ospite della nuova puntata di Casa Chi, una delle concorrenti più amate e dibattute del Gf Vip 5, ovvero, grande amica del neo opinionista – nonché vincitore del reality – Tommaso Zorzi: l’ex concorrente hato l’esordio di questa nuova edizione deldei, raccontando chi l’ha colpita e dando un proprio giudizio sulle performance da opinionista del suo ex coinquilino.ha rivelato che tra i naufraghi delche l’hanno colpita maggiormente rientra Vera Gemma: Ci darà grandi soddisfazioni perché lei è simpaticissima e ironica. Mai pestare i piedi a Vera Gemma. Poi c’è Drusilla, stanotte ho sognato che lucidava la sua collezione di ossa, ora è al televoto, vediamo come va a finire. Poi c’è Akash, ...

