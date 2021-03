Gazzelle, oggi in anteprima su RaiPlay il videoclip di “Un pò come noi” (Di giovedì 18 marzo 2021) Esce oggi in anteprima per 48 ore su RaiPlay il videoclip di “Un po’ come noi”, il brano contenuto nel terzo disco di Gazzelle “OK”. Il videoclip, prodotto da Bim Produzione, con la regia del collettivo Bendo, svela le prime immagini della serie TV Nudes, in esclusiva su RaiPlay con l’intero boxset dal 20 aprile. Il video del singolo “Un po’ come noi” nasce dalla collaborazione artistica tra Bim Produzione, Maciste Dischi Edizioni, Sony Music Publishing (Italy) e Nelida Music, nel comune intento di coinvolgere musicisti appartenenti alla scena indie italiana in linea con il progetto della serie. Una scena della serie TV Nudes – credit; Ufficio Stampa Gazzelle: Valentina Aiuto Riccardo Russo, Bim Produzione ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 18 marzo 2021) Esceinper 48 ore suildi “Un po’noi”, il brano contenuto nel terzo disco di“OK”. Il, prodotto da Bim Produzione, con la regia del collettivo Bendo, svela le prime immagini della serie TV Nudes, in esclusiva sucon l’intero boxset dal 20 aprile. Il video del singolo “Un po’noi” nasce dalla collaborazione artistica tra Bim Produzione, Maciste Dischi Edizioni, Sony Music Publishing (Italy) e Nelida Music, nel comune intento di coinvolgere musicisti appartenenti alla scena indie italiana in linea con il progetto della serie. Una scena della serie TV Nudes – credit; Ufficio Stampa: Valentina Aiuto Riccardo Russo, Bim Produzione ...

