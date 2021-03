Fiamme portone Iss, l'indagine passa a pm antiterrorismo (Di giovedì 18 marzo 2021) All'attenzione dei magistrati, coordinati dal procuratore Prestipino, anche una rivendicazione apparsa ieri su un sito vicino alla galassia anarchica Leggi su repubblica (Di giovedì 18 marzo 2021) All'attenzione dei magistrati, coordinati dal procuratore Prestipino, anche una rivendicazione apparsa ieri su un sito vicino alla galassia anarchica

Advertising

Corriere : Covid, dato alle fiamme il portone dell’Istituto superiore di sanità - Agenzia_Ansa : Incendiato il portone d'ingresso dell'Istituto superiore di Sanità a Roma. In serata è stato cosparso di liquido in… - Ettore_Rosato : Un vigliacco atto intimidatorio contro l’#Iss. In fiamme il portone della sede di chi, con impegno e dedizione, ha… - StraNotizie : Fiamme portone Iss, l'indagine passa a pm antiterrorismo - ANTEO17 : RT @armidmar: PROPRIO NON VE NE SIETE ACCORTI ? BUGIARDONI-- 2 GIORNI OR SONO E' STATO DATO ALLE FIAMME IL PORTONE DEL PALAZZO DELLA… -