Draghi: "Ripartono le somministrazioni con AstraZeneca" (Di giovedì 18 marzo 2021) AGI - Dopo quattro giorni di stop, i cittadini italiani torneranno a essere vaccinati con il farmaco di AstraZeneca a partire da domani. L'annuncio arriva dal presidente del Consiglio, Mario Draghi pochi minuti dopo la conferenza stampa dei vertici dell'Ema che hanno confermato che il vaccino dell'azienda anglosvedese è "sicuro ed efficace". "I benefici sono superiori ai rischi - chiarisce l'agenzia europea per il farmaco - il vaccino non può essere associato a un incremento degli eventi di trombosi". Le vaccinazioni con il vaccino anti-Covid di AstraZeneca in Italia dunque, riprenderanno da domani alle 15 ha precisato il ministero della Salute. La sospensione delle dosi AstraZenenca, secondo i calcoli di palazzo Chigi, sono costate circa 200 mila vaccinazioni in meno e dovrebbero essere recuperate in un paio di settimane. Il ... Leggi su agi (Di giovedì 18 marzo 2021) AGI - Dopo quattro giorni di stop, i cittadini italiani torneranno a essere vaccinati con il farmaco dia partire da domani. L'annuncio arriva dal presidente del Consiglio, Mariopochi minuti dopo la conferenza stampa dei vertici dell'Ema che hanno confermato che il vaccino dell'azienda anglosvedese è "sicuro ed efficace". "I benefici sono superiori ai rischi - chiarisce l'agenzia europea per il farmaco - il vaccino non può essere associato a un incremento degli eventi di trombosi". Le vaccinazioni con il vaccino anti-Covid diin Italia dunque, riprenderanno da domani alle 15 ha precisato il ministero della Salute. La sospensione delle dosi AstraZenenca, secondo i calcoli di palazzo Chigi, sono costate circa 200 mila vaccinazioni in meno e dovrebbero essere recuperate in un paio di settimane. Il ...

Advertising

ZenatiDavide : Astrazeneca, ok di Draghi: “Ripartono le vaccinazioni in Italia”. Anche Francia e Germania autorizzano di nuovo il… - katak1979 : ottimo, avanti sperando che EMA continui i controlli e non ci siano altri stop inutili dovuti ad allarmismi provoca… - Sermocity : RT @ilmessaggeroit: Astrazeneca, Draghi: «Vaccinazioni ripartono da domani» - IoNonFaccioNien : RT @askanews_ita: “Le vaccinazioni con #AstraZeneca ripartono da domani” (così #Draghi) - askanews_ita : “Le vaccinazioni con #AstraZeneca ripartono da domani” (così #Draghi) -