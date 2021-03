Dl sostegni | Bordo Pd | ‘un errore se sanatoria cartelle riguardasse tutti’

(Di giovedì 18 marzo 2021) Roma, 18 mar (Adnkronos) – “Sarebbe unse ladelleesattorialitutti. Una cosa è cancellare vecchi debiti a chi non ce la fa, un’altra è estendere questo beneficio anche ai furbetti che invece hanno i soldi per pagare tranquillamente. #”. Lo scrive su Twitter Michele, del Pd. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Il Tempo

Quindi aspettiamo apista l'arrivo al traguardo del Decretoche si appresta a divenire legge non prima però di aver superato più di un ostacolo che potrebbe rendere più lento lo ...Servono strumenti per chi non potrà essere accolto adella newco'.Roma, 18 mar (Adnkronos) - "Sarebbe un errore se la sanatoria delle cartelle esattoriali riguardasse tutti. Una cosa è cancellare vecchi debiti a chi non ce la fa, un'altra è estendere questo benefici ...Nasce il progetto "Innovazione, sicurezza sanitaria e sostenibilità", a sostegno del turismo nella Costiera Sorrentina, con il quale sarà possibile sottoporsi a un tampone antigienico una volta arriva ...