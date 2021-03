Didattica a distanza, un bando per i docenti degli istituti tecnici (Di giovedì 18 marzo 2021) MILANO (ITALPRESS) – In tempi di Didattica a distanza è possibile trasferire i laboratori al di fuori dell’ambiente scolastico per garantire agli studenti un’adeguata formazione all’uso delle tecnologie? Progetto SI – Scuola Impresa Famiglia, promosso da Fondazione Cariplo con Fondazione Politecnico di Milano lancia il bando DIGITA.R.SI con l’obiettivo di supportare i docenti degli istituti tecnici nella sperimentazione di metodologie innovative nella Didattica a distanza e nell’attività di laboratorio. All’iniziativa si unisce anche la Fondazione Bracco che, attraverso un’azione specifica, sosterrà la realizzazione di prodotti digitali sul tema dell’orientamento scolastico con l’obiettivo di valorizzare le potenzialità delle ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 18 marzo 2021) MILANO (ITALPRESS) – In tempi diè possibile trasferire i laboratori al di fuori dell’ambiente scolastico per garantire agli studenti un’adeguata formazione all’uso delle tecnologie? Progetto SI – Scuola Impresa Famiglia, promosso da Fondazione Cariplo con Fondazione Politecnico di Milano lancia ilDIGITA.R.SI con l’obiettivo di supportare inella sperimentazione di metodologie innovative nellae nell’attività di laboratorio. All’iniziativa si unisce anche la Fondazione Bracco che, attraverso un’azione specifica, sosterrà la realizzazione di prodotti digitali sul tema dell’orientamento scolastico con l’obiettivo di valorizzare le potenzialità delle ...

