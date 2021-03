DayDreamer – Le Ali del Sogno | anticipazioni del 19 marzo | Can e Sanem ammettono i propri errori

(Di giovedì 18 marzo 2021) Quinto appuntamento settimanale di– Le Ali delContinua la programmazione di– Le Ali del, la seguitissima serie tv turca in onda dalla scorsa estate su Canale 5. Gli spoiler della puntata che sarà trasmessa venerdì 192021, rivelano che Can eriusciranno a mettere da parte i rancori e parlare da persone civili. I due, quando si troveranno da soli sulla barca, si chiederanno scusa a vicenda, riconoscendo di aver commesso degli sbagli l’anno prima. Mentre il signor Cemal presenterà una denuncia contro la Fikri Harika a causa del malvagio Yigit. Can eparlano civilmente Ledella prima parte della 138esima puntata di– Le Ali delche andrà ...

Advertising

infoitcultura : Daydreamer – Le ali del sogno: anticipazioni puntate dal 22 al 27 marzo 2021 - Ali_jax_hiphop : Ci meritavamo di vederli così davvero. #DayDreamer - Ali_jax_hiphop : Giustamente la bambina ha capito tutto. #DayDreamer - Ali_jax_hiphop : La piccola Kiraz è stata benedetta già da piccola. #DayDreamer - Ali_jax_hiphop : Trovatevi qualcuno nella vita che vi guardi come si guardano loro.??? #DayDreamer -

Ultime Notizie dalla rete : DayDreamer Ali

Il motivo della titubanza di Leotta sarebbe legato non alla mancanza di sentimenti per la star di- Ledel sogno, ma dal fatto che i due si frequentino da pochissimo tempo. Mentre ...Seguirà, poi, il consueto appuntamento pomeridiano con il reality L'Isola dei famosi e subito dopo andrà in onda regolarmente la soap- Ledel sogno.Nell'episodio di DayDreamer - Le ali del sogno in onda mercoledì 17 marzo su Canale 5, Mevkibe e Nihat si uniscono a Leyla ed Emre e iniziano a prendere lezioni di tango.DayDreamer - Le ali del sogno, ...Nella puntata di Daydreamer - Le ali del sogno in onda, Sanem corre dietro a Can che salpa con lei a bordo. Can Yaman interpreta Can Divit , fotografo di talento e spirito ribelle, che ama viaggi e na ...