Da oggi disponibile in Usa la versione beta dei «tiktok» di Youtube (Di giovedì 18 marzo 2021) Dopo essere stata lanciata in India oggi negli Stati Uniti è stata rilasciata la versione beta di Youtube Shorts, il tiktok di Google per contrastare l'egemonia dell'applicazione cinese. La nuova proposta di Youtube si configura come la risposta di Google – che si va ad aggiungere a quella di altri concorrenti – agli iscritti in continuo aumento di tiktok; l'app di ByteDance ha trovato il modo di continuare a collezionare iscritti e questa costante crescita ha spinto gli altri colossi ad agire per imitarne il successo. Todd Sherman, product lead di Youtube, ha definito oggi la nuova applicazione come «un parco giochi di creatività dove diamo ai creatori le materie prime per produrre video fantastici». Ancora non è dato sapere quando ...

