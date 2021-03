Completamento unione bancaria | De Guindos | ambizioso ma realizzabile

(Di giovedì 18 marzo 2021) (Teleborsa) – Quello che resta da fare per completare l’in Europa “è”, ma al tempo stesso “è”. Lo ha affermato il vicepresidente della BCE, Luis de, intervenendo ad un webinar su gestione delle crisi bancarie e tutela dei depositi della Commissione europea. “Quando la crisi pandemica è esplosa lo scorso anno, la risposta comune europea ha rivelato la forza e a rapidità con cui può muoversi unita. Cogliamo questo slancio e questa opportunità per migliorare“, ha concluso. ‘A quasi sei anni dalla prima proposta della Commissione europea su un regime europeo di garanzia dei depositi bancari – osserva ancora De– l’assicurazione è ancora a livello nazionale e c’è stata poca ambizione di cambiarla. Ciò è problematico in quanto il livello ...

Quello che resta da fare per completare l'bancaria in Europa "è ambizioso", ma al tempo stesso " è realizzabile". Lo ha affermato il vicepresidente della BCE, Luis de Guindos , intervenendo ad un webinar su gestione delle crisi ......