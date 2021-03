Chi è Gerli, il tecnico che non piace ai radical chic. Ma il Cts di prima ne aveva dette di balle… (Di giovedì 18 marzo 2021) Alberto Gerli, ingegnere che fa parte del nuovo Cts, è il nuovo nemico numero uno della sinistra radical chic. Repubblica gli dedica una paginata piena di livore. Il Fatto addirittura la prima pagina, e lo chiama “l’infiltrato di Salvini”. Le colpe indicibili di Gerli Stilettate tutte politiche. Che nulla hanno a che fare con i timori per la gestione della pandemia. Al fronte progressista e apocalittico andava bene il vecchio Cts. Quello che in pratica ti faceva capire ogni giorno che la morte per Covid era sempre più vicina. Ma vediamo quali sarebbero le indicibili colpe di Gerli. Il Fatto non gradisce il nuovo Cts Intanto Il Fatto chiarisce di non gradire nemmeno le nomine di Giorgio Palù (presidente Aifa) che fu consulente di Zaia e di Donato Greco , ex dirigente del ministero e ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 18 marzo 2021) Alberto, ingegnere che fa parte del nuovo Cts, è il nuovo nemico numero uno della sinistra. Repubblica gli dedica una paginata piena di livore. Il Fatto addirittura lapagina, e lo chiama “l’infiltrato di Salvini”. Le colpe indicibili diStilettate tutte politiche. Che nulla hanno a che fare con i timori per la gestione della pandemia. Al fronte progressista e apocalittico andava bene il vecchio Cts. Quello che in pratica ti faceva capire ogni giorno che la morte per Covid era sempre più vicina. Ma vediamo quali sarebbero le indicibili colpe di. Il Fatto non gradisce il nuovo Cts Intanto Il Fatto chiarisce di non gradire nemmeno le nomine di Giorgio Palù (presidente Aifa) che fu consulente di Zaia e di Donato Greco , ex dirigente del ministero e ...

