Cagliari, allenamento con il gruppo per Klavan (Di giovedì 18 marzo 2021) Cagliari - Seduta di allenamento per il Cagliari in vista della gara con lo Spezia in programma al Picco. Ad Assemini, dopo la fase di attivazione a secco, i calciatori sono stati impegnati in una ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 18 marzo 2021)- Seduta diper ilin vista della gara con lo Spezia in programma al Picco. Ad Assemini, dopo la fase di attivazione a secco, i calciatori sono stati impegnati in una ...

Advertising

juventusfc : ?? @Pirlo_official: «@gianluigibuffon non è in condizione ottimale. Lo valuteremo oggi pomeriggio in allenamento» L… - sportli26181512 : Cagliari, allenamento con il gruppo per Klavan: Seduta di lavoro per i rossoblù in vista della gara con lo Spezia… - Cagliari_1920 : Spezia Cagliari, il report dell’allenamento dei bianconeri: Agoume torna in gruppo - Dalla_SerieA : CAGLIARI: ALLENAMENTO TECNICO-TATTICO - - UnioneSarda : #Sardegna - Verso #SpeziaCagliari, Giulini assiste all'allenamento ad Asseminello -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari allenamento Juve col Benevento a trazione anteriore: Chiesa con Kulusevski, Morata e Ronaldo Allenamento mattutino per la Juve, che sta preparando l'ultimo impegno prima della sosta per le ... dopo Spezia, Lazio e Cagliari, in quel che sarebbe il filotto di successi consecutivi in campionato ...

Cagliari, allenamento con il gruppo per Klavan CAGLIARI - Seduta di allenamento per il Cagliari in vista della gara con lo Spezia in programma al Picco. Ad Assemini, dopo la fase di attivazione a secco, i calciatori sono stati impegnati in una serie di esercitazioni ...

Cagliari, allenamento con il gruppo per Klavan Corriere dello Sport.it Allenamento rossoblù, in gruppo anche Klavan. L’estone è recuperato Il Cagliari si è allenato oggi in vista del prossimo impegno contro lo Spezia di mister Italiano, scontro importantissimo per la salvezza LA SEDUTA. Nuova seduta di allenamento per i rossoblù di miste ...

Cagliari, allenamento con il gruppo per Klavan CAGLIARI - Seduta di allenamento per il Cagliari in vista della gara con lo Spezia in programma al Picco. Ad Assemini, dopo la fase di attivazione a secco, i calciatori sono stati impegnati in una ...

mattutino per la Juve, che sta preparando l'ultimo impegno prima della sosta per le ... dopo Spezia, Lazio e, in quel che sarebbe il filotto di successi consecutivi in campionato ...- Seduta diper ilin vista della gara con lo Spezia in programma al Picco. Ad Assemini, dopo la fase di attivazione a secco, i calciatori sono stati impegnati in una serie di esercitazioni ...Il Cagliari si è allenato oggi in vista del prossimo impegno contro lo Spezia di mister Italiano, scontro importantissimo per la salvezza LA SEDUTA. Nuova seduta di allenamento per i rossoblù di miste ...CAGLIARI - Seduta di allenamento per il Cagliari in vista della gara con lo Spezia in programma al Picco. Ad Assemini, dopo la fase di attivazione a secco, i calciatori sono stati impegnati in una ...