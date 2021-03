AstraZeneca, via libera EMA: “Vaccino sicuro ed efficace” (Di giovedì 18 marzo 2021) (Teleborsa) – L’attesissimo verdetto dell’EMA sul Vaccino AstraZeneca, sospeso in via cautelativa in diversi paesi europei dopo che erano state segnalate presunte reazioni avverse, è arrivato pochi minuti dopo le 17. “E’ un Vaccino sicuro ed efficace”. Così Emer Cooke, Direttore esecutivo di EMA, argomentando il via libera al Vaccino, precisando anche che saranno lanciati “ulteriori approfondimenti per capire di più” riguardo agli eventi avversi rari segnalati dopo la vaccinazione e approfondire “possibili legami”. Il Comitato per la valutazione dei rischi per la farmacovigilanza dell’Ema “è giunto a una chiara conclusione scientifica che questo è un Vaccino sicuro ed efficace e i suoi benefici e la protezione delle ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 18 marzo 2021) (Teleborsa) – L’attesissimo verdetto dell’EMA sul, sospeso in via cautelativa in diversi paesi europei dopo che erano state segnalate presunte reazioni avverse, è arrivato pochi minuti dopo le 17. “E’ uned”. Così Emer Cooke, Direttore esecutivo di EMA, argomentando il viaal, precisando anche che saranno lanciati “ulteriori approfondimenti per capire di più” riguardo agli eventi avversi rari segnalati dopo la vaccinazione e approfondire “possibili legami”. Il Comitato per la valutazione dei rischi per la farmacovigilanza dell’Ema “è giunto a una chiara conclusione scientifica che questo è unede i suoi benefici e la protezione delle ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Via libera dell'Ema ad AstraZeneca - Agenzia_Ansa : 'Il vaccino AstraZeneca è sicuro, efficace, i benefici sono superiori ai rischi ed escludiamo relazioni tra casi di… - repubblica : ?? Coronavirus, via libera dell'Ema al vaccino Astrazeneca: e' sicuro ed efficace - etventadv : RT @Michele_Arnese: Nuovo ok Ema al vaccino Astrazeneca. Niente scuse da Merkel, Macron e Draghi? - massimosala5 : -