Anni 20: stasera su Rai2 i ritardi nei vaccini e lo scandalo delle mascherine fantasma nel Lazio (Di giovedì 18 marzo 2021) Anni 20, il nuovo magazine settimanale RAI, torna stasera su Rai2 in prima serata con una puntata dedicata ai ritardi nei vaccini e allo scandalo delle mascherine nel Lazio. Torna stasera su Rai2, in prima serata, Anni 20 e lo fa con una seconda puntata che guarda all'Italia di nuovo ferma per il virus, ai ritardi nella campagna vaccinale e nella terapia con gli anticorpi monoclonali, raccontando, con un servizio esclusivo l'eccellenza dell'ospedale Cisanello di Pisa, il primo che invece li sta sperimentando nel suo reparto Covid. In quasi due ore di programma Francesca Parisella, conduttrice del nuovo magazine settimanale di Rai2 che punta a raccontare ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 18 marzo 2021)20, il nuovo magazine settimanale RAI, tornasuin prima serata con una puntata dedicata aineie allonel. Tornasu, in prima serata,20 e lo fa con una seconda puntata che guarda all'Italia di nuovo ferma per il virus, ainella campagna vaccinale e nella terapia con gli anticorpi monoclonali, raccontando, con un servizio esclusivo l'eccellenza dell'ospedale Cisanello di Pisa, il primo che invece li sta sperimentando nel suo reparto Covid. In quasi due ore di programma Francesca Parisella, conduttrice del nuovo magazine settimanale diche punta a raccontare ...

Advertising

andreapurgatori : Stasera si va di cinema per i 100 anni di #NinoManfredi. “C’eravamo tanto amati” + “Brutti sporchi e cattivi” di… - Link4Universe : Pronti per vedere razzi che creano arcobaleni? <3 La NASA sta finendo i preparativi per un razzo nuovo enorme che l… - daniesposito46 : @4everAnnina @lameduck1960 @matteosalvinimi Stasera ore21,30 @Anni 20 su rai 2 si parlerà dei monolocali,ma penso seriamente - nicolapcweek94 : RT @Link4Universe: Pronti per vedere razzi che creano arcobaleni? <3 La NASA sta finendo i preparativi per un razzo nuovo enorme che lancer… - Chrid73037734 : RT @andreapurgatori: Stasera si va di cinema per i 100 anni di #NinoManfredi. “C’eravamo tanto amati” + “Brutti sporchi e cattivi” di #Etto… -