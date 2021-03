Zidane si gode i suoi vecchietti | «Vogliono scrivere la storia» – VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Il tecnico della Real Madrid Zinedineha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria sull’Atalanta nella gara di ritorno degli ottavi di Champions League Il tecnico della Real Madrid Zinedineha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria sull’Atalanta nella gara di ritorno degli ottavi di Champions League. Il suo commento sulla prestazione deisenatori. RITIRO – «Io a 34 anni avevo deciso di smettere ma loro hanno fame,la, vincere partite e trofei e io sono felice per loro. E soprattutto sono i tifosi madridisti che ne gondo di più e di questo non posso che essere contento». Leggi su Calcionews24.com