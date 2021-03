Xbox e The Rock insieme per promuovereil mini-frigo Xbox Series X

Xbox e The Rock insieme per promuovere...il mini-frigo Xbox Series X (Di mercoledì 17 marzo 2021) Alcuni influencer selezionati hanno ricevuto una sorpresa questa settimana quando un mini-frigo a forma di Xbox Series X è arrivato nelle loro mani. Come parte di una partnership tra Microsoft e la nuova linea di bevande energetiche ZOA di Dwayne "The Rock" Johnson, il pacchetto include anche un controller Xbox Series X personalizzato con il logo ZOA, occhiali da sole a marchio ZOA e sei lattine della bevanda energetica. "Potrei non essere un giocatore competitivo, ma so cosa significa competere", ha detto Johnson in una nota inclusa nel pacchetto, secondo VGC. "Se vuoi raggiungere la vetta - che si tratti di gioco, creazione, lavoro, qualsiasi cosa - ci vogliono disciplina e duro lavoro, ma anche energia e concentrazione". Leggi ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 17 marzo 2021) Alcuni influencer selezionati hanno ricevuto una sorpresa questa settimana quando una forma diX è arrivato nelle loro mani. Come parte di una partnership tra Microsoft e la nuova linea di bevande energetiche ZOA di Dwayne "The" Johnson, il pacchetto include anche un controllerX personalizzato con il logo ZOA, occhiali da sole a marchio ZOA e sei lattine della bevanda energetica. "Potrei non essere un giocatore competitivo, ma so cosa significa competere", ha detto Johnson in una nota inclusa nel pacchetto, secondo VGC. "Se vuoi raggiungere la vetta - che si tratti di gioco, creazione, lavoro, qualsiasi cosa - ci vogliono disciplina e duro lavoro, ma anche energia e concentrazione". Leggi ...

