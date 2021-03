Advertising

TV7Benevento : Vela: Devoti, 'sconfitta brucia ma Luna Rossa ha fatto grandi cose e ripartirà più forte'... -

Ultime Notizie dalla rete : Vela Devoti

SardiniaPost

Su Farel'America's Cup è offerta da: Valencia - L'analisi con Lucadella prima giornata di America's Cup, dopo l'1 - 1 tra Luna Rossa ed Emirates Team New Zealand. Il ruolo del collettivo e la ...... tra i più giovani, c'è anche Agostino Randazzo , oggi Presidente del CircoloSicilia, anche ... Non si materializzano medaglie - il compagno di squadra a Sydney Luca, medaglia d'argento di ...Roma, 17 mar. – (Adnkronos) – “La sconfitta brucia, inutile nasconderselo ma non può cancellare il grande lavoro fatto. Sono convinto che sapranno ripartire più forti che mai e saranno ancora più pron ...Correva l’anno 1965. A Trieste si disputava il Campionato Italiano di Flying Junior. Una vecchia foto un po’ ingiallita, saltata fuori di recente, riporta il gruppo dei concorrenti ...