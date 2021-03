Ultime Notizie Roma del 17-03-2021 ore 18:10 (Di mercoledì 17 marzo 2021) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno emergenza covid in primo piano il governo Considera i vaccini la prima della chiave per chiudere questa stagione quanto avvenuto nelle Ultime ore non incrina la nostra fiducia la campagna di vaccinazione va avanti lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza annunciando che il governo lavora per favorire l’impegno di farmaci e di infermieri Nella campagna di vaccinazioni Europa aspetta i risultati delle analisi sui casi di coaguli di sangue sui vaccinati con astrazeneca ma sottolinea il numero di 20 ° è stato estremamente basso e spinge affinché le campagne di vaccinazione continuino gli esperti dell’organizzazione fanno sapere intanto che il vaccino di Johnson & Johnson è efficace contro le varianti il Regno Unito allarga la platea dei vaccini il 50 nel ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 17 marzo 2021)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno emergenza covid in primo piano il governo Considera i vaccini la prima della chiave per chiudere questa stagione quanto avvenuto nelleore non incrina la nostra fiducia la campagna di vaccinazione va avanti lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza annunciando che il governo lavora per favorire l’impegno di farmaci e di infermieri Nella campagna di vaccinazioni Europa aspetta i risultati delle analisi sui casi di coaguli di sangue sui vaccinati con astrazeneca ma sottolinea il numero di 20 ° è stato estremamente basso e spinge affinché le campagne di vaccinazione continuino gli esperti dell’organizzazione fanno sapere intanto che il vaccino di Johnson & Johnson è efficace contro le varianti il Regno Unito allarga la platea dei vaccini il 50 nel ...

