Tom Bateman sul finale di Dietro i Suoi Occhi e l’idea di una seconda stagione | “Mi piacerebbe continuare”

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Tomè tra i protagonisti di, miniserie Netflix che lo scorso febbraio è entrata in top10 tra i titoli più visti in diversi Paesi, Italia compresa, e soprattutto è diventata oggetto di dibattito sui social per il suosconcertante (qui la nostra recensione). L’attore britannico, che ha affrontato anche le polemiche sul suo accento scozzese nella serie, ha interpretato inlo psicoterapeuta David, sposato con Adele a cui lo lega un passato misterioso. I problemi di salute mentale di lei, la relazione extraconiugale di lui e l’ingresso nelle loro vite della madre single Louise innescano una trama fatta di segreti, misteri ed eventi soprannaturali. Ildi ...