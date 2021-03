Stretta sulle seconde case in Sardegna | arrivi dalle altre regioni solo per necessità

(Di mercoledì 17 marzo 2021) AGI - In, zona bianca, da domani fino al prossimo 6 aprile i non residenti potranno raggiungere ledao dall'esteroin caso di "comprovate esigenze lavorative o situazioni die/o di indifferibilità documentata ovvero per motivi di salute". Lo dispone una nuova ordinanza anti-Covid, la numero 9 di quest'anno, firmata stanotte dal presidente della Regione, Christian Solinas, che ribadisce anche le prescrizioni di quella con cui dall'8 marzo scorso sono stati resi obbligatori i test per i passeggeri cheno senza certificato di vaccinazione o di negatività. Vettori e armatori prima dell'imbarco dovranno acquisire e verificare nonla ricevuta dell'avvenuta registrazione sull'app ...

Advertising

alleloc_ra : RT @UnioneSarda: Leggi qui l'articolo de L'#UnioneSarda - Ecatetriformis : RT @gian_d_gian: Alla buonora, finalmente si è deciso ???????? - Animal_Genocide : #Sardegna: stretta sulle seconde case, è arrivata l'ordinanza di Solinas. Ingresso consentito 'solo per comprovate… - gian_d_gian : Alla buonora, finalmente si è deciso ???????? - duesoli : RT @Caterina_Sanna: 'Stretta sulle seconde case, è arrivata l'ordinanza di Solinas' #Sardegna -

Ultime Notizie dalla rete : Stretta sulle

L'Unione Sarda.it

Pertanto non vi sarà unadella politica monetaria che "resterà accomodante". I dot - plot, ... Mi piacerebbe che l'Europa facesse meglio sulla crescita evaccinazioni, ma per ora non sono ...Pertanto non vi sarà unadella politica monetaria che "resterà accomodante". I dot - plot, ... Mi piacerebbe che l'Europa facesse meglio sulla crescita evaccinazioni, ma per ora non sono ...La pandemia ha cambiato in parte la sua vita. Già la scorsa primavera aveva accettato di sostituire alcuni colleghi, ha ripreso le visite a domicilio. Anche questa volta ha risposto alla chiamata. Qua ...L’Ue si prepara ad una nuova stretta sull’export dei vaccini verso il Regno Unito. A poche ore del verdetto dell’Agenzia europea del farmaco (Ema) sulla sicurezza del siero anti-Covid di AstraZeneca, ...