Speranza “La campagna vaccinale va avanti e dovrà accelerare”

(Di mercoledì 17 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Il governo considera i vaccini la prima vera chiave per chiudere questa stagione difficile. Quanto avvenuto nelle ultime ore non incrina in nessun modo la nostra fiducia nell’arma più importante di cui disponiamo. Ladi vaccinazione va”. Lo ha detto il ministro della salute, Roberto, in audizione presso le Commissioni riunite Affari sociali di Camera e Senato, sulle linee programmatiche del suo dicastero.In merito ad AstraZeneca “l’auspicio è che già domani possano arrivare dall’Ema i chiarimenti e le rassicurazioni necessarie. Pretendiamo il massimo livello di sicurezza e continueremo ad avere il massimo livello di attenzione – ha spiegato il ministro -. La sospensione temporanea e precauzionale è stata il frutto di un confronto tra le ...

... uno per favorire l'impegno di farmacie e di infermieri nelladi vaccinazioni per favorirne così l'accelerazione". Parlando della situazione in Italia,ammette che "non è semplice e ......Paesi europei hanno sospeso l'uso di uno dei vaccini fondamentali per il successo della... il presidente Usa Joe Biden ha cercato di bilanciare realismo e. Ha iniziato con la cupa ...uno per favorire l’impegno di farmacie e di infermieri nella campagna di vaccinazioni per favorirne così l’accelerazione”. Parlando della situazione in Italia, Speranza ammette che “non è semplice e ...ROMA (ITALPRESS) – “Il governo considera i vaccini la prima vera chiave per chiudere questa stagione difficile. Quanto avvenuto nelle ultime ore non incrina in nessun modo la nostra fiducia nell’arma ...