“Sono furioso per la sospensione di Astrazeneca: causerà altri morti” (Di mercoledì 17 marzo 2021) Massimo Galli, responsabile del reparto di malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, ieri a Cartabianca ha espresso tutta la sua frustrazione per come è stata gestita la vicenda che ha portato alla sospensione temporanea del vaccino Astrazeneca in Europa e in Italia “La netta sensazione è che questa cosa sia una drammatica bufala”. Galli parte dalla statistica: “Gli eventi trombotici Sono assolutamente frequenti nella popolazione generale, a prescindere dalla vaccinazione. La coincidenza tra la vaccinazione e alcuni eventi di questo tipo è da mettere in conto. Ogni giorno in Italia ci Sono 100 o 200 eventi di questo tipo”, se dovesse scattare sempre lo stop “non riusciremmo a portare avanti nessun tipo di procedura medica” e spiega: “La proporzione di decessi tra le persone vaccinate segnalabili come eventuali ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 17 marzo 2021) Massimo Galli, responsabile del reparto di malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, ieri a Cartabianca ha espresso tutta la sua frustrazione per come è stata gestita la vicenda che ha portato allatemporanea del vaccinoin Europa e in Italia “La netta sensazione è che questa cosa sia una drammatica bufala”. Galli parte dalla statistica: “Gli eventi tromboticiassolutamente frequenti nella popolazione generale, a prescindere dalla vaccinazione. La coincidenza tra la vaccinazione e alcuni eventi di questo tipo è da mettere in conto. Ogni giorno in Italia ci100 o 200 eventi di questo tipo”, se dovesse scattare sempre lo stop “non riusciremmo a portare avanti nessun tipo di procedura medica” e spiega: “La proporzione di decessi tra le persone vaccinate segnalabili come eventuali ...

