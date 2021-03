Scuola, Gissi (Cisl): ‘Fate lavorare Bianchi, a giugno non si recupera: sì a patti comunità’ (Di mercoledì 17 marzo 2021) A Scuola fino al 30 giugno? “Fate lavorare il ministro dell’Istruzione: non deve essere vincolato dalle vecchie ideologie o ci troveremo ancora con la zucca invece che non la carrozza”. E’ lapidaria Maddalena Gissi, segretario generale Cisl Scuola, nel bocciare l’ipotesi di un prolungamento delle lezioni in presenza e dare il suo sostegno al ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi: “Io chiedo a ciascuno di valutare per la propria parte cosa succederebbe al proprio figlio se accadesse una cosa del genere – commenta all’Adnkronos – I ragazzi a giugno vanno portati in luoghi dove sentirsi liberi, non in un’aula chiusa nell’illusione di un recupero”. “Curarsi degli interessi dei ragazzi significa preoccuparsi di riportarli a Scuola ad ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 17 marzo 2021) Afino al 30? “Fateil ministro dell’Istruzione: non deve essere vincolato dalle vecchie ideologie o ci troveremo ancora con la zucca invece che non la carrozza”. E’ lapidaria Maddalena, segretario generale, nel bocciare l’ipotesi di un prolungamento delle lezioni in presenza e dare il suo sostegno al ministro dell’Istruzione Patrizio: “Io chiedo a ciascuno di valutare per la propria parte cosa succederebbe al proprio figlio se accadesse una cosa del genere – commenta all’Adnkronos – I ragazzi avanno portati in luoghi dove sentirsi liberi, non in un’aula chiusa nell’illusione di un recupero”. “Curarsi degli interessi dei ragazzi significa preoccuparsi di riportarli aad ...

Advertising

Cisl_Umbria : RT @CislNazionale: Il Patto per l’istruzione deve aprire una nuova stagione di investimenti e valorizzazione del capitale umano: #LuigiSbar… - TV7Benevento : Scuola: Gissi (Cisl), 'fate lavorare Bianchi, a giugno non si recupera, sì a patti comunità'... - fisco24_info : Scuola: Gissi (Cisl), 'fate lavorare Bianchi, a giugno non si recupera, sì a patti comunità': A scuola fino al 30 g… - StraNotizie : Scuola: Gissi (Cisl), 'fate lavorare Bianchi, a giugno non si recupera, sì a patti comunità' - antoniodb69 : RT @CislNazionale: Il Patto per l’istruzione deve aprire una nuova stagione di investimenti e valorizzazione del capitale umano: #LuigiSbar… -