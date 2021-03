Regione Puglia, sospesi i ricoveri non urgenti (tgnorba) Fino al 6 aprile (Di mercoledì 17 marzo 2021) I ricoveri non urgenti sono sospesi in Puglia Fino al 6 aprile. Garantite le prestazioni ambulatoriali. Provvedimento regionale per fare fronte alla situazione che va diventando di emergenza negli ospedali a causa dei ricoveri per corona virus. Ne dà notizia il tgnorba secondo cui il provvedimento è stato firmato in serata dall’assessore regionale alla Salute, Pier Luigi Lopalco. L'articolo Regione Puglia, sospesi i ricoveri non urgenti (tgnorba) <small class="subtitle">Fino al 6 aprile</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di mercoledì 17 marzo 2021) Inonsonoinal 6. Garantite le prestazioni ambulatoriali. Provvedimento regionale per fare fronte alla situazione che va diventando di emergenza negli ospedali a causa deiper corona virus. Ne dà notizia ilsecondo cui il provvedimento è stato firmato in serata dall’assessore regionale alla Salute, Pier Luigi Lopalco. L'articolonon) al 6 proviene da Noi Notizie..

