Petrolio | AIE | domanda a livelli pre-Covid solo in 2023

(Di mercoledì 17 marzo 2021) (Teleborsa) – Tornano a scendere i prezzi del, mentre l’ultimo rapporto previsionale annuale dell’Agenzia Internazionale per l’Energia (AIE) raffredda le aspettative di ripresa dei consumi. Secondo l’ente parigino, infatti, lanon risalirà aipre-prima dele il livello atteso sulla media 2025 è oggi di 2,5 milioni di barili al giorno, inferiore a quanto atteso un anno fa. Sul 2026, comunque, L’AIE pronostica un livello dipari a 4,4 milioni di barili sopra il valore 2019. Nel pomeriggio il barile di Brent, il greggio di riferimento del mare del Nord cede 65 cents a 67,74 dollari. Il West Texas Intermediate cala di 53 cents a 64,27 dollari. In generale i mercati attendono con una certa cautela gli esiti del direttorio della Federal Reserve, ...

Advertising

MilanoFinanza : Aie: aumento della domanda di petrolio fino al 2026, difficile un ritorno alla normalità - zazoomblog : Petrolio: Aie con covid calo storico della domanda mondiale - #Petrolio: #covid #storico #della - TV7Benevento : Petrolio: Aie, con covid calo storico della domanda mondiale (2)... - TV7Benevento : Petrolio: Aie, con covid calo storico della domanda mondiale... - TV7Benevento : Petrolio: Aie, domanda mondiale tornerà a livelli pre covid in 2023... -

Ultime Notizie dalla rete : Petrolio AIE

Tornano a scendere i prezzi del, mentre l'ultimo rapporto previsionale annuale dell' Agenzia Internazionale per l'Energia () raffredda le aspettative di ripresa dei consumi. Secondo l'ente parigino, infatti, la domanda ...Tornano a calare i prezzi del, mentre l'ultimo rapporto previsionale annuale dell'Agenzia internazionale per l'energia ... Sul 2026, comunque, L'pronostica un livello di domanda pari a 4,4 ...(Teleborsa) - Tornano a scendere i prezzi del petrolio, mentre l'ultimo rapporto previsionale annuale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia (AIE) raffredda le aspettative di ripresa dei consumi. S ...I mercati petroliferi mondiali si stanno riequilibrando, ma potrebbero non tornare mai alla “normalità”. La previsione arriva dall'Agenzia internazionale per l’Energia, che nel suo rapporto “Oil 2021” ...