Ospedali sotto pressione, l'appello: 'Se volete aiutarci non mollate sulle regole, a breve ne saremo fuori' (Di mercoledì 17 marzo 2021) Cosa possono fare i cittadini? 'I vaccini, le misure di contenimento e la stagione calda ci aiuteranno': le parole di Salvatore Maurizio Maggiore, primario di terapia intensiva dell'ospedale di ... Leggi su today (Di mercoledì 17 marzo 2021) Cosa possono fare i cittadini? 'I vaccini, le misure di contenimento e la stagione calda ci aiuteranno': le parole di Salvatore Maurizio Maggiore, primario di terapia intensiva dell'ospedale di ...

Advertising

LilianaArmato : RT @LilianaArmato: 103.000 decessi Contagi in risalita TI in affanno Ricoveri in aumento Ospedali sotto pressione Norme violate dappertutto… - LucianoDavite : RT @LilianaArmato: 103.000 decessi Contagi in risalita TI in affanno Ricoveri in aumento Ospedali sotto pressione Norme violate dappertutto… - nicolaebasta : RT @LilianaArmato: 103.000 decessi Contagi in risalita TI in affanno Ricoveri in aumento Ospedali sotto pressione Norme violate dappertutto… - PaulaDaNei1 : RT @LilianaArmato: 103.000 decessi Contagi in risalita TI in affanno Ricoveri in aumento Ospedali sotto pressione Norme violate dappertutto… - Claudio50086657 : RT @LilianaArmato: 103.000 decessi Contagi in risalita TI in affanno Ricoveri in aumento Ospedali sotto pressione Norme violate dappertutto… -