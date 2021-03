Milan | post contro l’arbitro Pasqua | la Procura Figc indaga su Theo Hernandez I dettagli

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Guai in vista per?Secondo quanto riportato dall'Ansa, ladellaha aperto un fascicolo sul recentedenigratorio nei confronti dell'arbitro, pubblicato su Instagram dall'esterno del. L'ex Real Madrid, subito dopo la sconfittail Napoli, aveva sfogato sui social la rabbiail direttore di gara per un calcio di rigore non concesso anche dopo il Var,ando una foto dell'arbitro e quattro emoticon con il vomito.La "storia" era stata subito rimossa, ma ha fatto comunque immediatamente il giro del web. E ora sulla vicendalafederale. Un’indagine che potrebbe portare ad una sanzione economica o ad una squalifica per ...

La Procura della Federcalcio ha aperto un fascicolo su Theo Hernandez in merito ad un post, pubblicato e rimosso immediamente, in cui l'attaccante del Milan criticava dopo la sconfitta con il Napoli l'arbitro Pasqua, 'reo' di non aver concesso un rigore ai rossoneri anche dopo il Var. Il giocatore del Milan, subito dopo la sconfitta con il Napoli, aveva sfogato sui social la rabbia contro la direzione di gara di Pasqua per un calcio di rigore non concesso anche dopo il Var con un post denigratorio.