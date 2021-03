Mercato auto Europa, è profondo rosso anche a febbraio. Vendite in calo del 20,3% (Di mercoledì 17 marzo 2021) E’ ancora notte fonda per le quattro ruote del vecchio continente, alle prese con la terza ondata di pandemia. Dopo il -25,7% di gennaio, c’è da registrare una pesante battuta d’arresto anche a febbraio: -20,3 % di immatricolazioni dell’area che comprende Ue (da sola -19,3%), più Paesi Efta e Gran Bretagna. Un risultato che porta il cumulato del primo bimestre 2021 a un poco confortante meno 23,1 per cento. Secondo i dati forniti dall’associazione continentale dei costruttori (Acea), il mese scorso sono stati venduti 850.170 veicoli, contro 1.066.172 dello stesso periodo nel 2020. Tra le piazze che hanno fornito le performance commerciali peggiori primeggia il Portogallo, con un sonoro -59%, mentre tra i mercati principali spiccano il -38,4% della Spagna ed il -35,5% della Gran Bretagna. Come pure il -20,9% della Francia e il -19% della Germania. A ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 marzo 2021) E’ ancora notte fonda per le quattro ruote del vecchio continente, alle prese con la terza ondata di pandemia. Dopo il -25,7% di gennaio, c’è da registrare una pesante battuta d’arresto: -20,3 % di immatricolazioni dell’area che comprende Ue (da sola -19,3%), più Paesi Efta e Gran Bretagna. Un risultato che porta il cumulato del primo bimestre 2021 a un poco confortante meno 23,1 per cento. Secondo i dati forniti dall’associazione continentale dei costruttori (Acea), il mese scorso sono stati venduti 850.170 veicoli, contro 1.066.172 dello stesso periodo nel 2020. Tra le piazze che hanno fornito le performance commerciali peggiori primeggia il Portogallo, con un sonoro -59%, mentre tra i mercati principali spiccano il -38,4% della Spagna ed il -35,5% della Gran Bretagna. Come pure il -20,9% della Francia e il -19% della Germania. A ...

