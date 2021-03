Maxi-cuore tricolore in Piazza Vecchia Da Vo’ Euganeo per ricordare le vittime Covid (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il Maxi cuore tricolore fatto a maglia del diametro di 20 metri, appeso sulla facciata del municipio di Vò Euganeo, il comune padovano che il 21 febbraio scorso ha ricordato la prima vittima italiana di Covid-19, è stato esposto sulla facciata del Palazzo della Ragione in Piazza Vecchia, a Bergamo, in ricordo delle vittime della pandemia. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 17 marzo 2021) Ilfatto a maglia del diametro di 20 metri, appeso sulla facciata del municipio di Vò, il comune padovano che il 21 febbraio scorso ha ricordato la prima vittima italiana di-19, è stato esposto sulla facciata del Palazzo della Ragione in, a Bergamo, in ricordo delledella pandemia.

