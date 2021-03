La Cina ha bloccato l’app di messaggistica cifrata Signal (Di mercoledì 17 marzo 2021) Signal è stato bloccato in Cina (immagine: Wired)Gli utenti cinesi di Signal, l’app di messaggistica crittografata, hanno segnalato che l’applicazione ha smesso di funzionare nel loro paese. A partire dalla mattina del 16 marzo numerosi utenti si sono visti obbligati a ricorrere all’utilizzo di reti virtuali private (Vpn) per poter usufruire della piattaforma di messaggistica, aggirando in questo modo il Great Firewall cinese, il sistema utilizzato dal governo di Pechino per controllare e censurare i siti web, i servizi internet e le app ritenute ostili. Signal era una delle poche applicazioni di messaggistica straniere che ancora funzionavano in Cina, consentendo ai suoi utenti di scambiarsi messaggi ... Leggi su wired (Di mercoledì 17 marzo 2021)è statoin(immagine: Wired)Gli utenti cinesi didicrittografata, hanno segnalato chelicazione ha smesso di funzionare nel loro paese. A partire dalla mattina del 16 marzo numerosi utenti si sono visti obbligati a ricorrere all’utilizzo di reti virtuali private (Vpn) per poter usufruire della piattaforma di, aggirando in questo modo il Great Firewall cinese, il sistema utilizzato dal governo di Pechino per controllare e censurare i siti web, i servizi internet e le app ritenute ostili.era una delle poche applicazioni distraniere che ancora funzionavano in, consentendo ai suoi utenti di scambiarsi messaggi ...

