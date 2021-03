I segreti di New Zealand: inventiva, ingegneri e campioni (Di mercoledì 17 marzo 2021) Quando dopo la sesta regata vinta è stato intervistato, Peter Burling, ha detto: "Vogliamo ancora imparare", scatenando una risata generale. L'atteggiamento di basso profilo si addice molto a questo ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 17 marzo 2021) Quando dopo la sesta regata vinta è stato intervistato, Peter Burling, ha detto: "Vogliamo ancora imparare", scatenando una risata generale. L'atteggiamento di basso profilo si addice molto a questo ...

Ultime Notizie dalla rete : segreti New I segreti di New Zealand: inventiva, ingegneri e campioni Non a caso questo Ac75 esce dall'ufficio progettuale di New Zealand come idea concettuale (all'inizio osteggiata, oggi osannata). Ma di questo monoscafo sappiamo ancora pochissimo rispetto alle idee ...

Coppa America: Luna Rossa nei guai, serve un miracolo Team New Zealand è davvero ad un passo dal conquistare la Coppa America. La nona regata è stata ... OMNISPORT - 16 - 03 - 2021 07:40 Luna Rossa: il team, la tecnologia e i segreti

Coppa America, i segreti di New Zealand: inventiva, ingegneri e campioni La Gazzetta dello Sport Luna Rossa, ecco il meglio della tecnologia italiana orgoglio di Prada e Pirelli In parte coperti da segreti industriali, in parte no, ma ormai di utilizzo comune tra gli addetti ai lavori del Made in Italy che fanno letteralmente volare nelle acque di Auckland (anche) Luna Rossa.

