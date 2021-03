Gianmarco Pozzi, continua il giallo sulla morte: la tragedia nell’inchiesta de Le Iene (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il servizio delle Iene andato in onda ieri sera ha suscitato notevole interesse pubblico sul caso di Gianmarco Pozzi, il 28enne deceduto a Ponza lo scorso nove agosto. Originario di Roma, Gianmarco si trovava a Ponza per lavoro, era un pugile e faceva l’addetto alla sicurezza nei locali del posto durante i mesi estivi. Era il nove agosto scorso quando, nelle prime ore del mattino, venne ritrovato il corpo di Gianmarco. I primi a chiamare la polizia sono due abitanti del posto: il 28enne, infatti, è stato trovato nell’intercapedine di una casa a Ponza, non distante da dove alloggiava con un amico. Le circostanze in cui il decesso avvenne vennero inizialmente liquidate come accidentali: Gianmarco era morto cadendo in quella sorta di strettoia perché, in quel momento, si ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il servizio delleandato in onda ieri sera ha suscitato notevole interesse pubblico sul caso di, il 28enne deceduto a Ponza lo scorso nove agosto. Originario di Roma,si trovava a Ponza per lavoro, era un pugile e faceva l’addetto alla sicurezza nei locali del posto durante i mesi estivi. Era il nove agosto scorso quando, nelle prime ore del mattino, venne ritrovato il corpo di. I primi a chiamare la polizia sono due abitanti del posto: il 28enne, infatti, è stato trovato nell’intercapedine di una casa a Ponza, non distante da dove alloggiava con un amico. Le circostanze in cui il decesso avvenne vennero inizialmente liquidate come accidentali:era morto cadendo in quella sorta di strettoia perché, in quel momento, si ...

