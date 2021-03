Fernando Llorente contro Gattuso: “Non si fidava di me” (Di mercoledì 17 marzo 2021) Fernando Llorente, intervistato da “Cadena Ser” ha parlato del suo addio al Napoli. Lo spagnolo, ha rivelato il reale motivo della sua partenza per indossare la maglia dell’Udinese. Roma-Napoli: probabili formazioni e tv Fernando Llorente: Gattuso non credeva in lui? L’attaccante spagnolo ha parlato così in merito al suo addio alla formazione partenopea: “Con Gattuso avevo un buon rapporto, ma il problema è che non si fidava di me. Dopo che sono arrivato sono stati ingaggiati più giocatori nel mio ruolo che dovevano giocare più di me. Io avevo tanta voglia di continuare a giocare ed ero in un posto dove non contavano su di me“. Llorente approdò al Napoli nell’estate 2019 a parametro zero. Fortemente richiesto dall’allora tecnico partenopeo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 17 marzo 2021), intervistato da “Cadena Ser” ha parlato del suo addio al Napoli. Lo spagnolo, ha rivelato il reale motivo della sua partenza per indossare la maglia dell’Udinese. Roma-Napoli: probabili formazioni e tvnon credeva in lui? L’attaccante spagnolo ha parlato così in merito al suo addio alla formazione partenopea: “Conavevo un buon rapporto, ma il problema è che non sidi me. Dopo che sono arrivato sono stati ingaggiati più giocatori nel mio ruolo che dovevano giocare più di me. Io avevo tanta voglia di continuare a giocare ed ero in un posto dove non contavano su di me“.approdò al Napoli nell’estate 2019 a parametro zero. Fortemente richiesto dall’allora tecnico partenopeo ...

Advertising

angeloranieri99 : RT @BombeDiVlad: ?? Fernando #Llorente ai microfoni di #CadenaSer: ?? '#Gattuso non si fidava di me. Potevo andare al Bilbao' #LBDV #LeBombe… - BombeDiVlad : ?? Fernando #Llorente ai microfoni di #CadenaSer: ?? '#Gattuso non si fidava di me. Potevo andare al Bilbao' #LBDV… - claudioruss : RT @SimoneGuadagnoo: Fernando #Llorente a @La_SER: 'Con #Gattuso avevo un buon rapporto, il problema è che non si fidava di me. Dopo che so… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Llorente: ”Napoli? Via perché Gattuso non si fidava di me”: Llorente: ”… - ContropiedeA : Il sogno di Fernando Llorente è tornare all'Athletic :'È il club della mia vita, dove sono cresciuto' -